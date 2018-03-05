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В Севастополе инвестор построит два винзавода

В стране
5 марта, 16:06 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 5, марта. /ТАСС

Размер инвестиций превысит 7 млрд рублей

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Частный инвестор намерен построить в Севастополе два новых винодельческих предприятия за 7 млрд рублей. Об этом в понедельник на аппаратном совещании правительства города сообщил директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

Ранее сообщалось, что виноградарство и виноделие в Севастополе, согласно стратегии развития города до 2030 года, признаны приоритетными отраслями.

"Важной задачей для севастопольского виноделия является обеспечение импортозамещения в массовом сегменте вин. Одним из приоритетов развития в этом направлении станет проект развития нового винодельческого хозяйства в Севастополе, разработчиком этого проекта выступает [компания] "Инвест резерв", целью является создание двух новых винодельческих хозяйств с двумя винзаводами. Размер инвестиций превысит 7 млрд рублей", - сказал Чумаков.

По его словам, в рамках создания этих двух новых предприятий до 2020 года инвестор планирует заложить до 700 га новых виноградников, а всего у компании находится в собственности порядка 1 тыс. га земли, приобретенной на аукционе в прошлом году.

Также Чумаков отметил, что одним из приоритетных проектов в Севастополе в рамках стратегии развития города является создание винодельческого бренда "Терруар Севастополь", который предполагает не только поддержку крупных производителей вина, но и появление новых хозяйств, производящих вина премиум класса. "В рамках реализации приоритетного проекта планируется создать условия для развития крупных винодельческих предприятий, так и появления 10-15 новых производителей вин премиального сегмента", - сказал Чумаков.

Ранее сообщалось, что в ходе реализации стратегии развития Севастополя до 2030 года власти намерены более чем два раза увеличить площадь виноградников - с 4,3 тыс. га до 10 тыс. га, а также достичь доли севастопольского вина на российском рынке в 7-10%.

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