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Новый ясли-сад построят в Ненецком АО в 2019 году

В стране
5 марта, 16:10 UTC+3

Как ожидается, учреждение сможет принять 60 детей

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Новый ясли-сад за счет средств федерального бюджета планируется построить в Нарьян-Маре в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"Правительство РФ выделяет Ненецкому округу 72 млн рублей для создания дополнительных мест в детских садах в 2018-2019 годах. В 2018 году федеральные средства будут направлены на софинансирование строительства детского сада в селе Несь, где предусмотрены ясельные группы.

Второй трансферт в 2019 году в размере 36,166 млн рублей предусмотрен на строительство яслей-сада в Нарьян-Маре", - говорится в сообщении.

Планируется, что это будут ясли для детей от года до трех лет на 60 мест. В нем откроют две группы для детей от 1 до 2 лет, две - от 2 до 3 лет.

На сегодня место в детском саду ожидают 1255 жителей НАО от рождения до трех лет.

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