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Вокальный квартет из Болгарии открыл концертную программу форума искусств в Ставрополе

В стране
5 марта, 21:49 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 5, марта. /ТАСС

Также на концерте читали стихи и исполняли песни российские актеры

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СТАВРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Девятый международный Славянский форум искусств "Золотой витязь" начался во вторник в Ставрополе. Концертную программу форума открыли артисты вокального квартета из Болгарии, исполнившие несколько произведений на болгарском языке, передает корреспондент ТАСС из Ставропольского дворца культуры и спорта, где прошла церемония открытия.

"В залах "Золотого витязя" будет только духовная подпитка, ощущение могучих корней нашей державы. Наши хоры, оркестры, артисты кино будут выезжать по всему Ставропольскому краю, чтобы радовать зрителей", - сказал на церемонии открытия президент форума Николай Бурляев.

В Ставропольском крае форум будет работать пять дней, запланированы более 30 мероприятий в 27 муниципалитетах региона.

"Спасибо, что вы несете зрителям Ставрополья и в целом Российской Федерации человеческие ценности и семейные ценности посредством искусства", - поблагодарил участников форума глава региона Владимир Владимиров.

На церемонии открытия читали стихи и исполняли песни российские актеры Инга Шатова, Василий Мищенко, Александр Рапопорт, народный артист Украины Михаил Голубович, заслуженная артистка России, исполнительница народных песен Татьяна Петрова, польская актриса, кинорежиссер Малгожата Потоцкая. Перед зрителями выступили также Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, белорусская вокальная группа "Чистый голос", Иркутский театр народной драмы.

Международный форум "Золотой витязь" объединяет представителей различных видов искусств под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". С 1991 года под эгидой "Золотого витязя" прошло более 70 форумов, включая кинематографический, театральный, литературный и музыкальный, форум живописи, экологический форум, форум русских боевых искусств. Девятый международный Славянский форум искусств "Золотой витязь" проходит в Ставрополе с 5 по 9 марта, в нем участвуют представители России, Украины, Белоруссии, Сербии, Болгарии и Польши.

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