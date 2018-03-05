Немецко-швейцарский фильм получил главный приз фестиваля "Дух огня" в ХМАО

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Главный приз "Золотая тайга" XVI Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", который проходит с 1 по 8 марта в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра), получил немецко-швейцарский фильм Катарины Вюсс "Сара играет оборотня". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В конкурсе российских дебютов и международном конкурсе приняли участие по восемь фильмов, а в конкурсе короткого метра - 16. По решению международного жюри главного приза кинофестиваля "Золотой тайги" удостоена картина "Сара играет оборотня" Катарины Вюсс (Швейцария-Германия). "Серебряную тайгу" жюри присудило фильму "Первый этап" Кима Дэхвана (Южная Корея), дебютный фильм Теда Фендта (США) "Классический период" завоевал "Бронзовую тайгу", - говорится в сообщении.

Организаторы также отметили, что главный приз жюри получила картина "Иванов" Дмитрия Фальковича. Специальными дипломами награждены фильмы "Чувак" Владимира Мункуева и "50" Даниила Зинченко и Тихона Пендюрина. Кроме того, были вручены и специальные награды кинофестиваля: за личный вклад в киноискусство "Золотую тайгу" вручили Борису Юхананову - российскому режиссеру, теоретику театра, кино и телевидения, основателю движения новой процессуальности, философско-эстетической теории и методологии в области искусства. Победителя наградил лично президент кинофестиваля Сергей Соловьев.

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. В прошлом году фестиваль представил более 100 фильмов из 25 стран- производителей кинопродукции.

Темой фестиваля в этом году стали "Фильмы о любви". "Дух огня" третий год подряд станет площадкой для диалога кинематографистов из государств БРИКС. В этом году в конкурс вошла бразильская научно-фантастическая картина "Когда-то здесь была Бразилиа" Адирлея Кейроса, признанная одной из лучших авторских работ 2017 года.

Ранее сообщалось, что показы лучших фильмов XVI Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" состоятся в Москве и Екатеринбурге после его окончания. Как сообщила вице-президент фестиваля Мария Зверева, в этом году показы продлятся четыре дня в Москве и три дня в Екатеринбурге.