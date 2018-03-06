Правительство Коми одобрило концепцию подразделения научного центра УрО РАН в Воркуте

СЫКТЫВКАР, 6 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Коми одобрило концепцию создания подразделения регионального научного центра Уральского отделения РАН в Воркуте. Об этом сообщил ТАСС врио председателя центра Владимир Володин.

"Мы доложили идею стационара на научно-консультативном совете главы республики, концепция стационара принята, одобрена. Конкретные сроки его создания не установлены, но думаю, что это недалекая перспектива, потому что время не терпит", - сказал Володин.

По его словам, основные направления работы подразделения центра в Воркуте - это развитие углехимии, работы Института физиологии Коми научного центра по адаптации человека на севере, экологические исследования, планируется инвентаризация местной флоры и фауны.

Как сообщалось ранее, Институт физиологии готов также разработать стратегию профилактики заболеваний населения Арктики, поскольку среди жителей промышленных арктических городов отмечен высокий уровень заболеваемости сердечно- сосудистой системы и в целом ранее старение организма. Биологи проводят исследования в окрестностях Воркуты по оценке глобального изменения климата и его воздействие на состояние вечной мерзлоты, по адаптации растений и животных к суровым арктическим условиям.

Как отметил руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев, мэрия города готова оказать помощь в поиске подходящих помещений и решении других вопросов. "Воркута рассматривается как одна из опорных зон Арктики, поэтому научное обоснование многих стратегических решений крайне необходимо. Нужно восстановить исследования, которые проводились ранее, особенно связанные с вопросами вечной мерзлоты. Перспективы развития города, инфраструктурные проекты, строительство стратегических объектов - все это требует научного обоснования и сопровождения, поэтому Воркута крайне заинтересована в создании подразделения Коми научного центра", - сказал ТАСС Гурьев.

Воркута - заполярный моногород в Коми с населением около 70 тыс. человек, третий по величине город за Северным полярным кругом. Около 7 тыс. жителей города заняты на угледобыче, единственное градообразующее предприятие - "Воркутауголь" (на 100% принадлежит компании "Северсталь").