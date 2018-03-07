7 марта в Нижнем Тагиле (Свердловская область) закрывается VI Всероссийский форум рабочей молодежи. В мероприятии принимают участие 300 молодых людей более чем из 50 регионов России. На форуме работали шесть образовательных площадок: "Наставничество", "Рабочее место", "Профессиональная подготовка и профессиональная ориентация", "Городская среда", "Социальные инициативы" и "Проектное мышление".

Участники форума рассказали ТАСС о своей работе.

Сергей Целиков, 26 лет, электромонтер на предприятии "ЕВРАЗ ЗСМК" (Новокузнецк, Кемеровская область):

— По специальности я электрик и сначала очень боялся работать на заводе. Поэтому изначально работал у частника. Мне было страшно работать из-за того, что огромные машины, как мне казалось, меня раздавят. Я закончил Новокузнецкий техникум, затем отслужил в армии. После этого я еще три года поскитался по частным предприятиям, где меня обманывали и недоплачивали. Начал чаще думать о работе на заводе. В результате, переборов свой страх, я устроился электромонтером на завод, где работаю уже четыре года.

Во время работы на промышленном гиганте я понял, что мои страхи были напрасны. Завод — это не просто работа, это социальные проекты, спортивная жизнь. Только здесь, как мне кажется, ты можешь себя раскрыть. Завод дает тебе шанс поучаствовать в различных проектах. Например, я участвую в спартакиаде, на которую привожу весь свой цех. Мы выигрываем, побеждаем. Кроме того, мы организуем научно-практические конференции для молодых специалистов — то есть, помимо того что я электромонтер, я занимаюсь и научной деятельностью.

Если говорить непосредственно о моей работе, я выполняю различные ремонты, слежу за тем, чтобы оборудование работало. На мне лежит большая ответственность: я слежу за тем, чтобы работали двигатели, так как их остановка может привести к сбою в производственном процессе. Двигатели запускают насосы, которые качают воду по всему заводу. Вода охлаждает оборудование, используется для различных бытовых нужд.

Во всероссийском молодежном форуме принимаю участие впервые. Так как я состою в совете молодых специалистов и являюсь заместителем председателя, то считаю, что заслужил право участвовать в данном форуме, на который я ехал с надеждой услышать ответы на множество волнующих меня вопросов, на которые я пока не могу найти ответов.

Например, меня мучил вопрос: как привлечь людей к здоровому образу жизни? Интересно было познакомиться с опытом в других регионах. В этом вопросе, как я понял, нужно придерживаться большого плана и постепенно идти к намеченной цели. Например, хочу провести соревнование по гиревому спорту. Соревнования намечены на июнь. На форуме эта идея обросла мышцами.

Многие ребята, которые приехали на форум, столкнулись с такими же проблемами, что и я когда-то. Я их выслушиваю, помогаю советом, то есть также делюсь своим опытом.

Анастасия Ощепкова, проектировщик инженерных систем в профильном институте НПК "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил, Свердловская область):

— Я уже десять лет работаю проектировщиком и сейчас принимаю участие в технологическом перевооружении нижнетагильского Уралвагонзавода. К примеру, устанавливают новое оборудование — соответственно, мне нужно сделать проект, чтобы его правильно установили и все подключили. К нему подводят электричество, строители ставят на фундамент, а мы подводим к нему воду. Для разных технологических процессов требуется специальная вода, для каждого оборудования своя.

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Еще в шесть лет я для себя решила, что буду осваивать сложные технологии строительства и проектирования. А когда вырасту — обязательно спроектирую и построю свой дом будущего. В то время мы купили садовый участок без домика и начали строиться. Мне очень понравился этот процесс, я бегала по соседям и узнавала, кто, как и что строит. Прибегала и рассказывала родителям, где, что и как происходит. И собственно, с этого момента меня и начало интересовать строительство.

В форуме я принимаю участие уже второй год. Я состою в заводской молодежной организации и хочу повысить общественную активность заводчан. Для этого мы разрабатываем мотивацию вступления активистов в молодежные организации. На форуме мы общаемся с участниками из разных городов, обсуждаем, у кого какие проблемы и как они их решают. Бывает, что есть задача и ты не знаешь, как ее решить у себя на предприятии, в той же молодежной организации. А на другом предприятии из другого города они нашли выход из этой ситуации.

Анастасия Деркач, электромонтер релейной защиты и автоматики Серовского механического завода (город Серов, Свердловская область):

— Я всего полгода из своих 20 лет работаю электромонтером на Серовском механическом заводе и ничуть не жалею, что выбрала заводской цех, а не офис. В нашей семье по отцовской линии все были инженерами, вплоть до прапрапрадеда. Поэтому когда я выбирала профессию, то после техникума пошла работать на завод и продолжила династию.

Работа учит ответственности. Трансформатор питает целый цех, и, например, если реле какое-то сработает и трансформатор отключится, это очень сильно может повлиять на работу предприятия, ведь в некоторых цехах у нас нельзя останавливать производство.

На форуме рабочей молодежи, который проходит в Нижнем Тагиле, я рассчитываю найти единомышленников для реализации проектов. Я никогда не была на форумах, но знаю, что здесь молодые люди с других предприятий. Поэтому мне интересно услышать, как они работают, что есть интересного на их заводах, обменяться опытом.

Алексей Слязин, 18 лет работает в профсоюзных организациях, занимается развитием молодежной политики на предприятиях:

— Мне уже 40 лет, и я выступаю на этом форуме не только как участник, но и как эксперт. Я считаю, что сегодня необходимо сделать несколько шагов навстречу молодым профессионалам. Мы сейчас видим, что вновь стало модно работать на заводе, эту тенденцию необходимо поддержать.

В России, на мой взгляд, важно создать профильное объединение, которое защищало бы интересы рабочей молодежи. Сейчас это молодые люди от 18 до 30 лет, которые трудятся, платят налоги, но, к сожалению, не объединены. Мы говорим, что очень важно понимать, какие у них есть классные наработки и кто может ими поделиться. К тому же нужен еще и координирующий орган, в который бы вошли представители исполнительной власти, Росмолодежи, молодые законодатели и общественные организации.

Надо и законодательно закрепить статус рабочей молодежи, чтобы молодые сотрудники заводов были обеспечены льготами и гарантиями, которые позволяли бы им закрепиться на предприятии. Да, сейчас в коллективных договорах разных предприятий прописано, что преимущественное право при трудоустройстве имеют специалисты, прошедшие службу в армии, могут выделяться субсидии молодым семьям, даваться возможности для повышения квалификации. Но если не будет отдельного статуса для рабочей молодежи, то тот успех, которого достигли заводы по возвращению молодежи на производство, может быть потерян.

Павел Осинцев