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Реставраторы восстановят интерьеры особняка архитектора Исаакиевского собора

В стране
6 марта, 16:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, марта. /ТАСС

Сейчас в здании располагается региональное управление СК

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Петербургские реставраторы в 2018 году начнут работы по восстановлению исторических интерьеров в бывшем особняке архитектора Огюста Монферрана, где сейчас располагается Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга Сергей Макаров.

"Мы отреставрируем парадную лестницу, воссоздадим во дворе портал - бывший парадный вход времен Огюста Монферрана и два очень интересных интерьера - Обеденный зал и Золотую гостиную", - сказал он.

Архитектор Огюст Монферран, автор Исаакиевского собора, купил этот дом на набережной Мойки в 1836 году. Он создал дворик и интерьеры в итальянском стиле. Внутренней отделкой дома занимался младший архитектор Исаакиевского собора академик Владимир Шрейбер. По словам реставраторов, в отделке портала дома использовался мрамор, оставшийся от строительства собора.

История дома

Дом Монферрана сменил нескольких владельцев, в советское время в нем размещались различные учреждения, включая иностранные консульства. С середины 1990-х годов его занимала городская прокуратура, а затем следственный комитет. Как рассказал журналистам руководитель Главного следственного управления по Петербургу Александр Клаус, после въезда в здание СК организовал работы по консервации исторических залов, сейчас они не используются.

По оценке главы комитета по охране памятников, сейчас интерьеры "находятся не в очень хорошем состоянии". Макаров отметил, что во всех залах требуется реставрация полов, воссоздание утраченных деталей отделки, расчистка участков, покрытых краской, под которой может скрываться историческая живопись.

"Мы ценим наследие великого архитектора, который подарил Санкт-Петербургу такой шедевр как Исаакиевский собор. Сейчас назрела необходимость проведения реставрационных работ, в этом нам всемерную помощь оказывает комитет по охране памятников", - сказал Клаус. Он не исключил, что после реставрации интерьеры задействуют для проведения официальных мероприятий и международных встреч, но не для повседневного использования.

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