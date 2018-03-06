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В Ингушетии открыли детский сад для переселенцев из оползневой зоны

В стране
6 марта, 16:36 UTC+3 МАГАС МАГАС 6, марта. /ТАСС

Стоимость проекта составила около 200 млн рублей

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МАГАС, 6 марта. /ТАСС/. Детский сад на 220 мест для детей из семей, переселившихся из оползневой зоны, открыли во вторник в Малгобекском районе Ингушетии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"За последние восемь лет в Ингушетии возведено почти 90 объектов в сфере образования, полностью ликвидировано трехсменное обучение. В текущем году, только до конца марта, мы вводим в строй четыре школы и два детских сада. Темпы строительства дошкольных образовательных учреждений в нашей республике мы будем наращивать. На это нас нацеливает послание президента России Владимира Путина", - сказал на открытии объекта глава республики Юнус-Бек Евкуров.

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Стоимость детсада составила около 200 млн рублей. В нем создадут две ясельные группы. Детсад построен на участке 110 гектаров.

"В трехэтажном здании есть пищеблок, медицинский блок, прачечная, кабинеты психолога и логопеда, изостудия, музыкальный класс, спортивный и актовый залы и другие помещения для дополнительного образования детей", - рассказал начальник производственного отдела администрации Малгобека Хаваж Галаев.

Ранее минобрнауки региона сообщало, что в планы на 2018 год входит строительство четырех объектов дошкольного образования на 880 мест. В течение пяти лет власти субъекта обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом в очереди в дошкольные образовательные организации остаются более 8 тыс. детей.

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