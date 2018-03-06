Hochland вложит около 2 млрд рублей в производство плавленых сыров под Пензой

ПЕНЗА, 6 марта. /ТАСС/. Компания Hochland Russland (дочернее предприятие группы компаний Hochland) будет производить в Пензенской области мягкие плавленые сыры на базе Белинского сыродельного завода. Инвестиции в проект составят почти 2 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор региона Иван Белозерцев.

"Компания Hochland Russland <...> на площадках Белинского сыродельного завода приступает к реализации инвестиционного проекта по производству мягких плавленых сыров. Объем инвестиций в проект составит почти 2 млрд рублей", - сказал он.

Hochland - крупный немецкий производитель сыра. Производство в России включает заводы в поселке Раменской агрохимстанции Московской области, поселке Прохоровка Белгородской области, а также приобретенный компанией в 2017 году Белинский сыродельный завод.

В строительство завода по производству яйца индейки около 2 млрд рублей инвестирует компания Aviagen Turkeys, добавил Белозерцев.

"Комплекс по производству инкубационного яйца индейки мощностью до 8 млн яиц в год в Никольском районе станет первым предприятием, построенным международной компанией Aviagen. Инвестор планирует вложить в проект около 2 млрд рублей", - отметил губернатор.

Aviagen является владельцем ряда производственных хозяйств в Европе и США, а также имеет ряд совместных предприятий в странах Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. Компания осуществляет поставки поголовья в более чем 250 птицеводческих хозяйств в 85 странах мира.

В октябре 2017 года Aviagen Turkeys, группа компаний "Дамате", являющаяся российским лидером по производству мяса индейки, и правительство Пензенской области подписали трехсторонний протокол о намерениях. Он предусматривает строительство комплекса по промышленному производству яйца индейки к 2019 году - это будет первое предприятие Aviagen Turkeys такого рода в России.

После запуска предприятия Aviagen будет поставлять яйца индейки ГК "Дамате", которая реализует в Пензенской области проект по увеличению мощностей до 155 тыс. тонн мяса в год.