Предметы декора Исаакиевского собора выставят к 200-летию начала его строительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Чертежи архитектора Огюста Монферрана, отчеканенные в Петербурге юбилейные медали и подлинные элементы убранства покажут широкой публике на открывающейся в среду выставке, посвященной 200-летию начала строительства Исаакиевского собора.

"В первых числах марта исполняется 200 лет с появления документа, который можно считать основополагающим для того, чтобы появился четвертый Исаакиевский собор - монферрановский. До этого существовали еще три храма, которые носили имя святого преподобного Исаакия Далматского", - рассказал журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС директор Государственного музея-памятника Юрий Мудров.

Одним из центральных объектов выставки является скульптура голубя - символа Святого Духа, который обычно находится под куполом собора на высоте около 80 м. Размах крыльев фигуры достигает около 2 м. Ее спустили, чтобы избежать повреждений, так как в настоящее время в соборе реставрируют верхнюю часть собора - фонарик. "Это действительно уникальная возможность, потому что я не знаю, когда еще наши современники смогут увидеть его", - отметила руководитель выставочного проекта Юлия Ушкова.

Выставка "200 лет начала строительства Исаакиевского собора" будет работать в Мраморном зале Российского этнографического музея до 1 апреля.

Экспонаты

В общей сложности в экспозиции представили 196 музейных предметов и архивных материалов, среди которых авторские чертежи Монферрана, строителя Исаакиевского собора, указ императора Александра I о начале строительных работ, материалы комиссии по строению собора и другое. В число подлинных элементов художественного убранства Исаакиевского собора, которые посетители увидят на выставке, впервые войдут три больших живописных полотна кисти Тимолеона Неффа из первого яруса главного иконостаса - "Богоматерь с младенцем", "Святая Екатерина" и "Апостол Павел".

В разделе декоративно-прикладного искусства посетители увидят элементы мозаики, украшающей храм, а также недавно отчеканенные в Петербурге юбилейные медали, посвященные Исаакию. Как уточнил Мудров, всего изготовили 200 памятных предметов, многие из них попадут в основные музейные хранилища Москвы и Петербурга.

Среди учреждений, предоставивших экспонаты из своих собраний - Государственный Эрмитаж, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственный музей-заповедник "Петергоф", Российская национальная библиотека, Российский государственный исторический архив и Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени.

О строительстве и истории собора

Первую церковь, освященную во имя Исаакия Далматского, построили в Петербурге по указу императора Петра I, который родился в день памяти святого. Впоследствии ее несколько раз видоизменяли. Недовольство Александра I внешним видом третьего по счету храма побудило начать перестройку здания, которая продолжалась около четырех десятилетий. Торжественное освящение собора состоялось в 1858 году при императоре Александре II.

Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановили православные богослужения. Здание собора находится в собственности Санкт-Петербурга, под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

О статусе собора

В начале марта директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" заявил журналистам, что изменения в статусе собора не произошли и в ближайшее время не предвидятся.

В конце декабря 2017 года председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил уверенность в том, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви состоится в ближайшем будущем несмотря на то, что по состоянию на конец 2017 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл не подписал официальное обращение с соответствующей просьбой. "Я думаю, что процесс этот будет идти своим чередом. Рано или поздно, я надеюсь, он приведет к тому, что Исаакиевский собор, как и другие храмы Русской православной церкви, станет собственностью церкви", - отметил митрополит Иларион.

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года отдали распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". В сентябре 2017 года губернатор Георгий Полтавченко сообщил, что официального обращения от РПЦ о передаче Исаакия пока не поступало.

Тема передачи собора Церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В городе прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ, решение городских властей по Исаакию пытались оспорить в суде.