Все поликлиники Нижегородской области станут "бережливыми"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 марта. /ТАСС/. Поликлиники Нижегородской области в течение двух лет должны перенять принципы работы бережливого производства, в том числе изменения произойдут и в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) региона. До конца года в области откроется минимум тридцать шесть "Бережливых поликлиник". Об этом в среду сообщил журналистам министр здравоохранения региона Антон Шаклунов.

"До конца года мы надеемся 36 поликлиник, может быть больше, в проект включить и его реализовывать. <…> Мы, конечно, предполагаем, что за два года покроем все поликлиники этим проектом. Это должно быть не только на уровне крупных поликлиник, это должно дойти до ФАПов (в регионе более 800 ФАПов)", - сообщил он в ходе открытия "Бережливой поликлиники" на базе поликлиники № 1 Городской клинической больницы № 12 Сормовского района Нижнего Новгорода.

Он уточнил, что в прошлом году Нижегородская область не вошла в федеральный проект по внедрению бережливых технологий в поликлиниках, поэтому некоторые решились самостоятельно менять принципы работы своих учреждений. В этом году регион вошел в федеральный проект и с начала года при поддержке Минздрава РФ и Росатома улучшение работы проводят в десяти поликлиниках.

По словам Шаклунова, в основе "Бережливой поликлиники" принцип совершенствования, к которому будут стремиться всегда. "Но есть вещи, которые уже наработанные. Мы прописали это в виде стандартов по ряду направлений - по регистратуре, по работе терапевта-участкового, по работе сестринского поста, неотложной помощи и так далее, сейчас это активно внедряем", - добавил он.

Шаклунов отметил, что в планах регионального Минздрава, в том числе реализовать проект по речевому заполнению медицинской документации, когда врач будет в микрофон наговаривать необходимые данные, и они будут заноситься в электронные документы.

Первая в Сормовском районе

В среду на базе поликлиники №1 Городской клинической больницы № 12 открылась первая "Бережливая поликлиника" в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Это большой промышленный район, население которого составляет более 160 тыс. человек.

На базе городской клинической больницы № 12 в районе работает 4 поликлиники, обслуживающие в среднем равное количество пациентов. Через поликлинику № 1 ежедневно проходит не менее 700-750 человек, а всего к ней прикреплены около 30 тыс. человек. По словам главного врача больницы № 12 Вячеслава Лазарева, эта поликлиника стала первой в проекте, в первую очередь из-за желания и готовности коллектива меняться.

"Первое, что мы сделали еще в том году - увеличили количество приема по часам в поликлинике. То есть мы начали прием с 07:30 до 19:30, раньше мы работали с 8:00 до 19:00 мск, для удобства рабочих пациентов, чтобы они могли попасть, чтобы не нужно было отпрашиваться с работы", - сказала журналистам заведующая поликлиникой Татьяна Жирякова.

О проекте

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. По данным Минздрава РФ, после применения новых технологий сокращается время ожидания врача в поликлинике, также уменьшается вероятность заразиться инфекционными заболеваниями, поскольку потоки здоровых и заболевших людей разделяются.