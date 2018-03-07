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Власти пообещали досрочно завершить строительство обходной автодороги в Вологде

В стране
7 марта, 17:21 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 7, марта. /ТАСС

Она позволит соединить три федеральные трассы

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ВОЛОГДА, 7 марта. /ТАСС/. Строительство обходной автодороги в Вологде завершится досрочно, в 2019 году, сообщил в среду журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников по итогам выездного совещания.

"Это крупнейший инфраструктурный проект столицы области. Никогда такого объема инвестиций не вкладывалось в дорожную сеть города - ни в советское время, ни в современной России. Строительство автомобильного обхода вокруг Вологды по контракту должно завершиться в 2020 году. Однако подрядчики заверили, что готовы будут сдать объект досрочно, ко Дню дорожника, в октябре 2019 года, после объект будет передан из региональной собственности в федеральную", - сказал губернатор.

По его словам, строительство последнего, четвертого участка обходной дороги длиной 16,7 км оценивается в 13,1 млрд рублей и на 100% финансируется из федерального бюджета. К строительству приступили к 2017 году. Вопросы по переводу участков лесного фонда в категорию промышленных земель уже удалось решить, земли передают и местные сельхозпредприятия, чьи сельхозугодья находятся в зоне строительства. Губернатор поблагодарил руководителей сельхозпредприятий за конструктивный подход и поручил помочь им с увеличением площадей сельхозземель, если это необходимо.

Работы ведутся сейчас на всем протяжении будущей обходной дороги. Помимо прокладки дорожного полотна планируется строительство различных инженерных сооружений - путепроводов, мостов, двухуровневых транспортных развязок. По просьбам сельхозпроизводителей организуют и съезды для специализированной техники.

Как отмечал ранее губернатор, обходная дорога позволит соединить три федеральные трассы вокруг Вологды - трассу М-8 (Архангельск - Москва), А-114 (дорога на Санкт- Петербург) и А-119 (Вологда - Вытегра - Медвежьегорск - Мурманск). В результате из Вологды выведут весь транзитный поток. Первые 13 км обходной дороги были построены в 2008-2011 годах.

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