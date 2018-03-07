Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорт "Владикавказ" увеличит число рейсов в Турцию и ОАЭ

В стране
7 марта, 17:12 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 7, марта. /ТАСС

В ближайшие три месяца руководство аэропорта разработает план поэтапного развития аэропорта на восемь-десять лет

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Мукагов/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 марта. /ТАСС/. Глава Северной Осетии поручил руководству аэропорта "Владикавказ" наладить рейсы в Сочи, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону и увеличить число вылетов в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Необходимы новые воздушные рейсы в ближайшие регионы, в том числе в Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, а с учетом сезонности и спроса должно увеличиться количество вылетов из столицы республики на курорты Турции и ОАЭ. Наличие большого количества представителей закавказских государств в Северной Осетии делает востребованными рейсы и по этим направлениям", - сказал Битаров.

Руководитель аэропорта, председатель Совета директоров ООО "Новапорт Холдинг" Роман Троценко подтвердил, что эти рейсы рассмотрят и запустят. Также откроют дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Москву, а в перспективе проработают возможности полетов в страны Закавказья и регионы России. Аэропорт подтвердит и свой международный статус, организовав полеты на некоторые курорты.

В 2021 году здание аэропорта капитально отремонтируют. В ближайшие три месяца разработают план поэтапного развития аэропорта на восемь-десять лет, отмечает руководство аэропорта. В 2018 году на 15%  увеличится пассажиропоток по сравнению с 2017 годом. Для этого будут максимально использоваться имеющиеся деловые контакты с авиационными компаниями.

Аэропорт "Владикавказ" планируется вводить в существующие федеральные целевые программы, что даст возможность получения субсидий для осуществления межрегионального воздушного сообщения. Глава Северной Осетии выразил готовность оказать содействие в решении данного вопроса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Персоны
Битаров, Вячеслав Зелимханович
Страны
ОАЭ Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8
2
В Крыму задержали предполагаемого убийцу семьи из трех человек
3
ЦИК: зарубежные счета были у трех кандидатов в президенты РФ
4
МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
5
Почему Берлускони и Ренци потерпели поражение на выборах в Италии
6
"Газпром" предложил "Нафтогазу" дату встречи для обсуждения расторжения контрактов
7
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама