Аэропорт "Владикавказ" увеличит число рейсов в Турцию и ОАЭ

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 марта. /ТАСС/. Глава Северной Осетии поручил руководству аэропорта "Владикавказ" наладить рейсы в Сочи, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону и увеличить число вылетов в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Необходимы новые воздушные рейсы в ближайшие регионы, в том числе в Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, а с учетом сезонности и спроса должно увеличиться количество вылетов из столицы республики на курорты Турции и ОАЭ. Наличие большого количества представителей закавказских государств в Северной Осетии делает востребованными рейсы и по этим направлениям", - сказал Битаров.

Руководитель аэропорта, председатель Совета директоров ООО "Новапорт Холдинг" Роман Троценко подтвердил, что эти рейсы рассмотрят и запустят. Также откроют дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Москву, а в перспективе проработают возможности полетов в страны Закавказья и регионы России. Аэропорт подтвердит и свой международный статус, организовав полеты на некоторые курорты.

В 2021 году здание аэропорта капитально отремонтируют. В ближайшие три месяца разработают план поэтапного развития аэропорта на восемь-десять лет, отмечает руководство аэропорта. В 2018 году на 15% увеличится пассажиропоток по сравнению с 2017 годом. Для этого будут максимально использоваться имеющиеся деловые контакты с авиационными компаниями.

Аэропорт "Владикавказ" планируется вводить в существующие федеральные целевые программы, что даст возможность получения субсидий для осуществления межрегионального воздушного сообщения. Глава Северной Осетии выразил готовность оказать содействие в решении данного вопроса.