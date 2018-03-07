На избирательных участках в Карелии установили более 520 видеокамер

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 марта. /ТАСС/. Более 520 видеокамер установили в Карелии на 242 из 470 избирательных участках, где пройдут выборы президента РФ. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

"На выборах президента в Карелии будут работать 470 избирательных участков. Видеокамерами оборудованы 242 избирательных участка, а также помещения всех территориальных избирательных комиссий. Всего Ростелеком установил 522 видеокамеры", - сказала представитель избиркома Дарья Голицына.

По ее словам, на избирательных участках установили по две видеокамеры. Как уточнили в карельском филиале "Ростелекома", оборудование смонтировали, в том числе, и на избирательных участках, удаленных от административных центров на десятки километров. К примеру, остров Валаам находится в северной части Ладожского озера в более чем 20 км от берега; поселок Пяльма - в 100 км от города Пудож.

"Это позволит обеспечить еще большую прозрачность всех избирательных процедур на выборах президента Российской Федерации", - отметила Голицына.

Она добавила, что на 7 марта более 12 тыс. человек решили проголосовать по месту нахождения. С 3 марта по 15 марта в республике проходит досрочное голосование в труднодоступных местах.

На 1 января 2018 года в республике зарегистрировано 527 тыс. избирателей. Выборы президента России пройдут 18 марта.