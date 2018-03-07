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Дом культуры в станице Николаевской в Северной Осетии открылся после капремонта

В стране
7 марта, 22:55 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 7, марта. /ТАСС

В обновленном концертном зале на 380 мест заменена сцена, приведены в порядок гримерные и кулисы

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ВЛАДИКАВКАЗ, 7 марта. /ТАСС/. Дом культуры на 380 мест открылся в станице Николаевской в Северной Осетии после капитального ремонта, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"Сегодня для всех радостное событие - открытие нового дома культуры. Желаю вам продолжать славные культурные традиции уже на обновленной сцене", - сказал на церемонии открытия председатель республиканского правительства Таймураз Тускаев.

Дом культуры построили в Николаевской в 1970 году. Десятки лет он не ремонтировался. Реконструкция в здании началась в июне прошлого года по федеральной программе "Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.".

В обновленном концертном зале дома культуры на 380 мест заменена сцена, приведены в порядок гримерные и кулисы. Кроме того, заменена кровля, полы, электропроводка, проведены отделочные работы, отремонтированы помещения для занятий в секциях, библиотека.

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