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Ограничения движения сняли на трассе Волгоград - Ростов

В стране
8 марта, 1:37 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 8, марта. /ТАСС

Проезд был ограничен из-за неблагоприятных погодных условий

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 марта. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта открыли по трассе А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский (через Ростов-на-Дону) - граница с Украиной. Ранее проезд был ограничен из-за неблагоприятных погодных условий (дождя), сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ФКУ Упрдор "Азов".

"Ограничения движения на трассе А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной сняты. Интенсивность дождя снизилась, поэтому в 00:00 8 марта 2018 года движение по трассе было открыто для всех видов транспорта. <…> Из-за неблагоприятных погодных условий с 19:20 мск (7 марта) дорогу временно закрывали для большегрузов и автобусов", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в Главном управлении МЧС России по Волгоградской области сообщали, что на трассах развернуты мобильные пункты обогрева, ведется мониторинг дорожной обстановки, по радио дальнобойщиков предупреждают о сложной обстановке на дорогах.

На территории Ростовской области в четверг в большинстве районов будут наблюдаться небольшие и умеренные осадки в виде дождя, говорится в сообщении Ростовского гидрометцентра. Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью около +4 градусов.

По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Местами метель, налипание мокрого снега, туман, гололед. Температура воздуха ночью местами до -10 градусов.

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