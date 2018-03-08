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"Новатэк" может построить перевалочный терминал на Камчатке в 2020 - 2022 ггодах

В стране
8 марта, 5:54 UTC+3 ХЬЮСТОН ХЬЮСТОН 8, марта. /ТАСС

Инвестиции в проект оценивается в 1 - 1,5 млрд долларов

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ХЬЮСТОН, 8 марта. /ТАСС/. Терминал для перевалки сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке может быть построен в 2020 - 2022 годах, сказал журналистам финансовый директор "Новатэка" Марк Джетвей в кулуарах нефтяной конференции CERAWeek (IHS Markit) в Хьюстоне.

"Я думаю, что это может произойти примерно в тот же период, когда мы запустим и "Арктик СПГ-2" - в 2020-2022 годах", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что стоимость реализации "Арктик СПГ" будет как минимум на 30% ниже первой очереди - "Ямал СПГ".

Ранее сообщалось, что правительство Камчатского края и "Новатэк" заключили соглашение о сотрудничестве по созданию морского терминала по перегрузке СПГ мощностью до 20 млн тонн в год. Инвестиции в проект оценивались в 1 - 1,5 млрд долларов. Отмечалось, что рассматривались две альтернативные площадки - Авачинская губа и Бечевинская губа.

По данным правительства Камчатского края, строительство терминала позволит оптимизировать транспортную логистику при доставке СПГ из Арктики потребителям в странах Азиатско- тихоокеанского региона (АТР), стимулировать использование трасс Северного морского пути, а в дальнейшем - создать на базе перевалочного терминала новый независимый центр формирования цены СПГ в АТР. Благодаря проекту Камчатка получит необходимые объемы газа для обеспечения энергетической безопасности региона.

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