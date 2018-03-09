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Движение автобусов на Сахалине частично ограничили из-за циклона

В стране
9 марта, 3:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Отмечается, что непогода начнет покидать южную часть острова уже ночью

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ТАСС, 9 марта. Мощный циклон со снегопадом и сильным ветром подошел в пятницу к Сахалину, из-за чего власти закрыли часть автодорог для пассажирского транспорта.

"Сегодня по всем районам идет снегопад разной интенсивности, на побережье сильный ветер до 20 м/с. Сейчас в Южно-Сахалинске видимость улучшается, хотя ночью она падала до 50 метров. Непогода будет покидать южную часть острова уже ночью, а вот на севере пока она будет только усиливаться. Там мы ждем усиление ветра и метели", - сообщили ТАСС в Сахалинском управлении гидрометеорологической службы (УГМС).

Накануне, в связи с прогнозом, приняли решение утром в пятницу закрыть движение пассажирских автобусов по маршрутам Южно-Сахалинск - Поронайск, Южно-Сахалинск - Макаров и Южно-Сахалинск - Углегорск. Из-за большого количества снега специалисты предупреждают об опасности лавин сразу в девяти городских округах, включая Южно-Сахалинск. В областном центре прогнозируются сильные осадки (15-29 мм за 12 часов).

"Все службы жизнеобеспечения Южно-Сахалинска переведены в режим повышенной готовности. В целях соблюдения мер личной безопасности, южносахалинцам рекомендуют без необходимости не выезжать за пределы городского округа и быть предельно осторожными и внимательными. На время непогоды и последующей расчистки городских улиц от снега, горожане могут оставить свои автомобили на бесплатных парковках", - сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

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