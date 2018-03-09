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Свыше 100 команд стали участниками фестиваля любительской рыбалки "Сахалинский лед"

В стране
9 марта, 4:14 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 9, марта. /ТАСС

В рамках мероприятия предусмотрена большая игровая программа, анимация для детей

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Более 100 команд приехали в пятницу в Долинский район на юге Сахалина, чтобы принять участие в VII фестивале зимней любительской рыбалки "Сахалинский лед", который проходит на реке Найба.

"Фестиваль "Сахалинский лед" - одно из самых любимых мероприятий в области. На реке Найба устраиваются состязания Сахалинской области по подледному лову наваги. Участие в нем принимают ежегодно сотни сахалинцев. В этом году на участие в фестивале зарегистрировались более 100 команд", - рассказала ТАСС организатор фестиваля Ольга Ежова.

По ее словам, несмотря на снегопад и ветер приехали все, кто заявлялся, за исключением граждан с ограниченными возможностями. Кроме этого на рыбалку приехали артисты, которые участвуют в телефестивале "Утро Родины". Они не принимают участие в состязаниях, но осваивают сахалинскую подледную рыбалку.

Состязания проходят в два этапа. Первый - отборочный этап в форме командных состязаний, участвуют команды из четырех человек. Победителем признается команда, имеющая наибольший вес рыб в улове. Второй - в индивидуальном зачете, в форме "Рыбацкого биатлона", к которому допускают по одному представителю команд, занявших с 1 по 50 места на отборочном этапе. Участник должен поймать по одной рыбе, последовательно перемещаясь от первой зоны к четвертой. Победителем станет тот, кто который первым пересечет финишную черту, поймав в каждой из зон по одной наваге.

На фестивале, по словам Ежовой, есть чем заняться не только рыбакам, но и болельщикам. "Долинский район подготовил красивую программу: выступления и вокальных, и танцевальных коллективов. Предусмотрены большая игровая программа, анимация для детей", - сообщила она.

"Студенты сахалинского техникума сервиса - будущие повара - тут же будут жарить свежевыловленную рыбу участников", - пообещала Ежова.

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