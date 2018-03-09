Паромное сообщение Сахалина с континентом прервано из-за циклона

ТАСС, 9 марта. Паромная переправа Ванино - Холмск, соединяющая остров Сахалин с материком, закрыта по погодным условиям, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Мощный циклон со снегопадами и сильным ветром подошел в пятницу к Сахалину. Сейчас по всему островному региону наблюдается снег разной интенсивности, на юге области - мокрый снег. Из-за большого количества осадков специалисты предупреждают об опасности лавин сразу в девяти городских округах, включая Южно-Сахалинск.

"С 13:00 (05:00 мск) паромная переправа Ванино - Холмск закрыта до улучшения погодных условий. Аэропорт города Южно-Сахалинска осуществляет прием и выпуск воздушных судов по фактической погоде. Железная дорога работает без нарушений. Нарушений в электроснабжении населенных пунктов не зарегистрировано", - сообщает пресс-служба.

Проезд по всем автодорогам области пока осуществляется без ограничений за исключением междугородних автобусов в южной части острова. Для них закрыты маршруты Южно-Сахалинск - Углегорск, Южно-Сахалинск - Макаров и Южно- Сахалинск - Поронайск.