Закрытая из-за циклона паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу

ТАСС, 10 марта. Паромная переправа Ванино - Холмск, соединяющая Сахалин с материковой частью, в субботу возобновила работу после суточного простоя. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Хабаровскому краю.

Переправа была закрыта утром 9 марта в связи с циклоном, который обрушился на Сахалин в пятницу. Он принес снегопады и штормовой ветер до 20 м/с.

"Утром 10 марта 2018 года паромная переправа между населенными пунктами Ванино и Холмск возобновила работу. Ранее движение паромов было приостановлено в превентивных целях из-за сложных погодных условий, возникших при прохождении циклона по территории Сахалинской области", - говорится в сообщении МЧС.

Сейчас циклон уже покидает территорию Сахалина. Утром в субботу некоторые дороги регионального и местного значения, занесенные снегом 9 марта, были открыты для движения транспорта. В частности, возобновлено междугороднее автобусное сообщение по направлениям Южно-Сахалинск - Поронайск и Южно-Сахалинск - Макаров. Остается закрытым движение для всех видов автотранспорта, за исключением техники дежурных служб, на четырех участках дорог регионального значения, где идет очистка от снега, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как сообщили ТАСС в диспетчерской аэропорта Южно-Сахалинска, воздушная гавань работает в штатном режиме. С часовой задержкой были отправлены только три рейса, остальные уходят по расписанию.