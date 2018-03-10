Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неизвестный напал с ножом на прохожего в торговом центре в Сургуте

В стране
10 марта, 11:50 UTC+3 СУРГУТ СУРГУТ, 10 марта./ТАСС

Пострадавший погиб

Поделиться
Материал из 1 страницы

СУРГУТ, 10 марта./ТАСС/. Неизвестный мужчина напал на прохожего в торговом центре "Аура" в Сургуте. Об этом сообщили ТАСС в субботу представитель пресс-службы Следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

"Мужчина напал на другого мужчину, нанес несколько ударов ножом, [раненый] погиб",- сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, личность нападавшего установлена.

"Нападавшего не задержали, но личность его установлена", - сообщили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
2
СМИ: бывший полковник ГРУ Скрипаль был особо ценным агентом внешней разведки Британии
3
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
4
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Вице-спикер Рады: Украина обрела статус "страны-аспиранта" в НАТО
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама