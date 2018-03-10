Неизвестный напал с ножом на прохожего в торговом центре в Сургуте

СУРГУТ, 10 марта./ТАСС/. Неизвестный мужчина напал на прохожего в торговом центре "Аура" в Сургуте. Об этом сообщили ТАСС в субботу представитель пресс-службы Следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

"Мужчина напал на другого мужчину, нанес несколько ударов ножом, [раненый] погиб",- сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, личность нападавшего установлена.

"Нападавшего не задержали, но личность его установлена", - сообщили в пресс-службе.