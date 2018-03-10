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В преддверии выборов более 1 тыс. жителей КЧР вышли на зарядку с известными спортсменами

В стране
10 марта, 12:08 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 10, марта. /ТАСС

Тренировку провели трехкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов, многократный чемпион мира Артем Левин, призер Олимпийских игр Мурат Храчев

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ЧЕРКЕССК, 10 марта. /ТАСС/. Всероссийская межнациональная зарядка "180318: Мы выбираем сильную страну" прошла субботу в столице Карачаево-Черкесии с участием известных российских спортсменов и депутатов Госдумы, передает корр ТАСС.

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Несмотря на холодную и дождливую погоду на главную площадь Черкесска вышли более 1 тыс. жителей КЧР, в основном студенты и школьники, сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия. Тренировку в Черкесске провели трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, многократный чемпион мира по тайскому боксу Артем Левин, призер и участник Олимпийских игр боксер Мурат Храчев и борец Науруз Темрезов.

"Свои первые серьезные соревнования я провел в Карачаево-Черкесии, мне особенно приятно здесь находиться. Мы уже были в Кабардино-Балкарии, Осетии, Дагестане, Ингушетии и Чечне. Сегодняшняя зарядка объединяет всех нас. Давайте дружно ее проведем", - обратился к участникам акции Таймазов.

В рамках зарядки жители КЧР по 18 раз сделали отжимания, приседания, наклоны по сторонам, круговые вращения головой, выпады и другие упражнения. В завершении акции состоялся флешмоб - участники массовой зарядки взяли в руки шары и изобразили на площади российский триколор, спели гимн России, а затем выпустили шары в небо. Жители Карачаево-Черкесии передали эстафету Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что эстафета организована Федеральным агентством по делам национальностей при участии Межрегионального координационного совета "Единой России" и будет проходить в разных регионах страны до 18 марта. Предполагается, что участники выполнят 180 тыс. 318 упражнений. Число выбрано не случайно - оно символизирует дату голосования.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях, для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов, в частности Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.

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СКФО Чечня Дагестан Ингушетия Северная Осетия Северный Кавказ Карачаево-Черкесия Кабардино-Балкария Ставропольский край Выборы президента РФ - 2018
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Валуев, Николай Сергеевич Таймазов, Артур Борисович Фетисов, Вячеслав Александрович Карелин, Александр Александрович
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