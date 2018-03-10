Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Межнациональная зарядка в Ставрополе собрала более двух тысяч участников

В стране
10 марта, 15:44 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 10, марта. /ТАСС

Участники акции выстроились в форме цифр "180318", после чего спортсмены показали упражнения, каждое из которых повторяли по 18 раз

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира провели в Ставрополе зарядку в рамках приуроченной к президентским выборам всероссийской акции "Межнациональная зарядка "180318: Мы выбираем сильную страну". По данным организаторов, на мероприятие пришли более двух тысяч человек, передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также

В преддверии выборов более 1 тыс. жителей КЧР вышли на зарядку с известными спортсменами

Глава Ингушетии присоединился к всероссийской акции в преддверии выборов президента

Глава Крыма отжался 18 раз в рамках всероссийской акции в преддверии выборов президента

"Мы проехали по всем регионам Северного Кавказа. Своим примером мы показываем, что в единстве наша сила. Чем больше таких мероприятий мы будем проводить, тем лучше это для нашей молодежи, они - наш завтрашний день", - сказал журналистам открывавший зарядку депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов.

Несмотря на дождливую погоду, на зарядку пришли не только жители Ставрополя, но и молодежь из соседних районов. "Приехали для своего удовольствия, акция очень интересная. Все отлично, погода не имеет для нас никакого значения", - пояснила ТАСС представительница невинномысского отделения Российского союза молодежи Ксения Беднова.

Во время акции участники выстроились в форме цифр "180318", окрашенных в цвета российского флага. После этого спортсмены показали молодежи упражнения, каждое из которых повторяли по 18 раз. Свои варианты разминки предложили, в частности, чемпион мира по тайскому боксу Артем Левин, мировой рекордсмен-тяжелоатлет Андрей Чемеркин, олимпийский чемпион по гандболу Игорь Лавров.

Организатором эстафеты выступило Федеральное агентство по делам национальностей, она будет проходить в разных регионах страны до 18 марта. За это время участники выполнят 180 318 упражнений. Число выбрали не случайно - оно символизирует дату голосования.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях, для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов, в частности Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ставропольский край Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Валуев, Николай Сергеевич Таймазов, Артур Борисович Фетисов, Вячеслав Александрович Карелин, Александр Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
3
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
Медали Паралимпиады-2018 вручены российским биатлонисткам Румянцевой, Милениной и Лысовой
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама