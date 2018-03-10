Межнациональная зарядка в Ставрополе собрала более двух тысяч участников

СТАВРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира провели в Ставрополе зарядку в рамках приуроченной к президентским выборам всероссийской акции "Межнациональная зарядка "180318: Мы выбираем сильную страну". По данным организаторов, на мероприятие пришли более двух тысяч человек, передает корреспондент ТАСС.

"Мы проехали по всем регионам Северного Кавказа. Своим примером мы показываем, что в единстве наша сила. Чем больше таких мероприятий мы будем проводить, тем лучше это для нашей молодежи, они - наш завтрашний день", - сказал журналистам открывавший зарядку депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов.

Несмотря на дождливую погоду, на зарядку пришли не только жители Ставрополя, но и молодежь из соседних районов. "Приехали для своего удовольствия, акция очень интересная. Все отлично, погода не имеет для нас никакого значения", - пояснила ТАСС представительница невинномысского отделения Российского союза молодежи Ксения Беднова.

Во время акции участники выстроились в форме цифр "180318", окрашенных в цвета российского флага. После этого спортсмены показали молодежи упражнения, каждое из которых повторяли по 18 раз. Свои варианты разминки предложили, в частности, чемпион мира по тайскому боксу Артем Левин, мировой рекордсмен-тяжелоатлет Андрей Чемеркин, олимпийский чемпион по гандболу Игорь Лавров.

Организатором эстафеты выступило Федеральное агентство по делам национальностей, она будет проходить в разных регионах страны до 18 марта. За это время участники выполнят 180 318 упражнений. Число выбрали не случайно - оно символизирует дату голосования.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях, для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов, в частности Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.