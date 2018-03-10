Новое здание Национального музея краеведения в Ингушетии появится в 2020 году

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Новое здание Национального музея краеведения откроется в столице Ингушетии в 2020 году, сообщил в субботу ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"Сейчас идет проектирование. Думаю, что проект будет готов в этом году, мы получим финансирование в 2019 году, а открытие думаю, произойдет [в Магасе] в 2020 году", - отметил руководитель субъекта в кулуарах выставки "Интурмаркет-2018".

Старое здание музея расположено в Назрани и в настоящее время находится в аварийном состоянии. Кроме того, недостаток площадей не позволяет выставлять необходимое количество экспонатов и многие из них сотрудники музея вынуждены хранить в запасниках.

XIII Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2018" проходит 10-12 марта в Москве, это международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.