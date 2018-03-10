Аэрополис с логистическим центром создадут у ростовского аэропорта Платов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Территорию возле нового международного ростовского аэропорта Платов планируют превратить в аэрополис с жилым кварталом, логистическим центром и парками в ближайшие пять лет. Об этом сообщил в субботу ТАСС в рамках выставки "Интурмаркет-2018" замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко.

Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР. Аэропорт был специально возведен к чемпионату мира по футболу 2018 года, который впервые пройдет в России.

"Сейчас планируется легкая электричка, дополнительные автомобильные трассы-дублеры, крупнейший логистический центр для Почты России. Там предполагается и парки развлечений, жилье для персонала. Проект включен в стратегию-2030, но создание аэрополиса - это первые (ближайшие) пять лет. Мы подходим уже к проектированию, сделали генеральный план территории - а это более 3 тыс. га - и будем там создавать современный аэрополис", - пояснил он, добавив, что власти области рассчитывают довести пассажиропоток аэропорта до 5 млн человек в ближайшие годы.

Как сообщала в конце ноября 2017 года пресс-служба губернатора Ростовской области, рассматривается вопрос создания проекта железнодорожного сообщения "Донской экспресс", которое должно стать частью комплексного развития территории аэрополиса Платов и связать его с городами Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Шахты, Красный Сулин и Новошахтинск. Размер инвестиций предварительно оценивается в 82 млрд рублей, срок окупаемости - 10 лет. Также по словам Молодченко, рассматривается возможность строительства ветки высокоскоростной железной дороги через Платов в ближайшие 8-12 лет.

С 7 декабря 2017 года по 6 марта 2018 года пассажиропоток Платова составил 652956 человек, что на 16,5% больше показателей старого аэропорта за аналогичный период годом ранее. На внутрироссийских рейсах было обслужено 543775 пассажиров (рост 16,7%), на международных направлениях трафик вырос на 15,8% и составил 109181 человек. При достижении пассажиропотока в 5 млн человек начнется строительство второй и третьей очереди аэропорта.

Проходящая в Москве 10-12 марта выставка "Интурмаркет-2018" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые презентуют здесь свои достижения в сфере туризма.