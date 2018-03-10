Организаторы проекта "Узоры городов России" представили результаты пяти лет работы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Организаторы межрегионального проекта по развитию внутреннего туризма и поддержке народных промыслов "Узоры городов России" представили итоги пяти лет действия программы. Совещание участников проекта состоялось в рамках выставки "Интурмаркет-2018", которая проходит с 10 по 12 марта в Москве.

"Хочется рассказать о том, что было за 5 лет сделано, какие у нас перспективы. За пять лет нам было выделено 1 млн 300 тыс., и в основном проект развивается как коммерческий. У нас 28 туроператоров входит в проект, и разработано 40 маршрутов", - сказала руководитель проекта Елена Сургуладзе.

Сургуладзе отметила, что первые годы работа велась преимущественно в области детского туризма, однако на данный момент проект расширился и включает в себя в том числе семейный и въездной туризм. По ее словам, программа начиналась с 7 регионов, а сейчас их число увеличилось до 11. Кроме того, на данный момент проект входит в план деятельности Минкультуры, в стратегию развития туризма РФ и в дорожную карту по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.

По словам начальника управления государственных туристских проектов Ростуризма Евгения Кудели, реализация проектов по популяризации ремесел важна для развития въездного туризма. "Человек, приехав в нашу страну или в другую местность, его интересует не то, что есть везде, его в первую очередь интересуют какие-то особенности [местности], самобытность. Поэтому наша задача - стимулировать процесс развития региональных особенностей", - сказал он.

Нижегородская область

Нижегородская область была одним из семи субъектов, с которых стартовали "Узоры городов России". Начальник управления по развитию туристской деятельности минкультуры области Алла Морозова отметила, что постепенно в регионе происходит "интерграция туризма и народных художественных промыслов". Она сообщила, что музейно-туристский комплекс "Город мастеров", открытый в 2009 году, принял 70 тыс. человек в 2017 году. По ее словам, к настоящему моменту комплекс практически вышел на самоокупаемость.

Морозова добавил, что еще один известный объект - музейно-туристический центр "Золотая хохлома", посвященный истории хохломской росписи, - в прошлом году посетили около 50 тыс. человек. По ее словам, популярность туристического центра позволила увеличить оборот фабрики "Хохломская роспись", при которой он находится.

Глава туристической компании "Роза ветров НН" Мария Свиридова сообщила, что примерно 60% туров по Нижегородской области "в той или иной степени содержат элемент знакомства с народными художественными промыслами". По ее словам, это естественно для региона, потому что промыслы "вплетены в его культуру, историю, экономику". Свиридова отметила, что сейчас в области разрабатываются новые маршруты, связанные с народными художественными промыслами, проходят событийные мероприятия - например, фестиваль гончарного искусства "Город Гончаров".

По словам главы компании, одним из самых востребованных турпродуктов в сфере промыслов остаются мастер-классы, однако в последние годы их качество снижается. Свиридова считает, что для дальнейшего развития направления необходимо менять подход к презентации товара, придумывать новые способы привлечения туристов. В частности, по ее мнению, предприятия народных художественных промыслов должны выпускать продукцию не только в традиционной, но и в новой, необычной форме. По мнению Свиридовой, этой может стать одной из мер, которая будет способствовать привлечению и возвращению туристов в регион.

Новые участники проекта

Как сообщила замминистра курортов и туризма Крыма Людмила Бабий, республика подключилась к "Узорам городов России" в 2017 году. По ее словам, главная цель проекта для Крыма - приобщение детей к межрегиональному туризму, а также знакомство их с народными промыслами. Бабий сообщила, что в регионе существует более 100 экскурсионных программ для детей, а также 7 однодневных пешеходных маршрутов, часть из которых посвящена промыслам.

По ее словам, одним из таких турпродуктов является маршрут "В гостях у крымских татар". В его рамках дети посещают кварталы и традиционные мероприятия крымских татар, знакомятся с их ремеслами. Кроме того, планируется также разработать новые турмаршруты по местам народных промыслов.

""Карта гостя Крыма" и ремесленная палата Крыма сегодня в карту вводят новый туристический маршрут, где гость проедет по арт-объектам всего полуострова вместе с картой гостя, ознакомится и с гончарным, и с кузнечным, и с тканевым [промыслами]", - сообщила координатор проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя" Елена Юрченко.

В прошлом году к проекту также присоединилась Белгородская область. Региональный туроператор разработал и предложил новый тур, в рамках которого гости области посещают Белгород и Старый Оскол, а также знакомятся с распространенным там гончарным производством.

О желании присоединиться к проекту заявила старейшая российская фабрика по производству стеклянных елочных игрушек ОАО "Елочка", расположенная в Клину. Генеральный директор созданного при заводе музея "Клинское подворье" Людмила Симанович сообщила, что у предприятия уже есть готовая туристическая инфраструктура с местами показа. "Два есть действующих цеха - это цех стеклодувный и цех разрисовки, где туристы видят [создание игрушек] своими глазами. На сегодняшний день есть 7 мастер-классов по росписи новогодней игрушки разными техниками, магазин, где реализуется продукция", - сказала она.

Симанович отметила, что при разработке туристической инфраструктуры основной аудиторией считались организованные школьные группы. По ее словам, в настоящее время "школьные группы резко уменьшились, но взамен пошли индивидуальные посетители - это в основном семьи с детьми". Она добавила, что сейчас предприятие организует для них тематические и событийные экскурсии, мастер-классы, фестивали, и планирует дальше развиваться в области семейного туризма.

О проекте и о выставке

"Узоры городов России" - межрегиональный культурно- образовательный проект, охватывающий несколько областей северо-западной и центральной России.

Проект "Узоры городов России" реализуется в соответствии с поручением президента о популяризации культурного наследия народов РФ. Его цель - развитие межрегионального туризма, поддержка народных промыслов, а также приобщение молодежи к истории и культуре России путем организации экскурсионных и туристических поездок. На данный момент в проект входят 11 регионов, в том числе Вологодская, Ивановская, Костромская, Ярославская области, а также республика Крым.

Выставка "Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. В 2017 году выставку посетили более 74,5 тыс. человек. Экспозиции представили 1,43 тыс. участников из 138 стран.