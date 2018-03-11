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В Карачаево-Черкесии 22 марта выберут проекты благоустройства общественных пространств

В стране
11 марта, 21:34 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 11, марта. /ТАСС

Голосование проведут в населенных пунктах с численностью населения более 20 тыс. человек

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ЧЕРКЕССК, 11 марта. /ТАСС/. Жители трех муниципалитетов Карачаево-Черкесии (КЧР) 22 марта выберут территории, которые в первоочередном порядке благоустроят в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом в воскресенье сообщила ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ республики Зульфира Батчаева.

"Рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в первоочередном порядке пройдет 22 марта в Черкесске, Усть-Джегуте и Карачаевском городском округе. Согласно условиям программы голосование будет проводиться в населенных пунктах, где численность населения превышает 20 тыс. человек", - сказала Батчаева.

Она отметила, что по итогам предварительного опроса отобрали 15 дизайн-проектов. В списке общественных пространств, предложенных для голосования, как скверы и площадки в центре городов, так и территории для новых парков в отдаленных районах. В частности, один из семи проектов, вошедших в шорт-лист Карачаевского городского округа, предусматривает создание новой зоны отдыха на площади 6 тыс. кв. м в районе школы №5 Карачаевска.

Ранее сообщалось, что в рамках Года благоустройства городских и сельских территорий, которым в Карачаево-Черкесии объявили 2018 год, и программы по формированию комфортной среды в республике до 2022 года планируют благоустроить около 1 тыс. дворов и 150 общественных мест.

В 2017 году по этой программе в регионе благоустроили более 30 дворов жилых домов и семь зон отдыха, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проекты по благоустройству общественных мест и парковых зон реализовали в городах Черкесск и Усть-Джегута, поселках Медногорский, Эркен-Шахар, Кавказский и Майский, а также в ауле Адыге-Хабль.

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