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В северных районах Якутии провели семинары по взаимодействию с промышленными компаниями

В стране
12 марта, 3:50 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 12, марта. /ТАСС

Проект по установлению диалога местного населения с компаниями поддержал Фонд президентских грантов

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ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Якутии организовала семинары по повышению правовой грамотности и взаимодействию с промышленными компаниями для жителей Жиганского и Олекминского районов на севере региона. Проект позволит установить диалог между промышленными компаниями и местным населением, сообщил в понедельник ТАСС первый вице-президент общественной организации Вячеслав Шадрин.

Проект по установлению диалога северных народов и промышленных компаний поддержал Фонд президентских грантов.

"Всего у нас запланировано проведение семинаров в девяти северных районах, которые в той или иной степени подвергаются промышленному освоению, а также Якутске. Мы хотим, чтобы промышленное освоение шло с минимальным ущербом для окружающей среды", - рассказал Шадрин.

По мнению первого вице-президента Ассоциации, группа экспертов учит местных жителей конструктивному взаимодействию с промышленными компаниями.

"Такая позиция и знание своих прав позволит добиться того, чтобы решения [промышленных компаний] принимались с учетом мнения коренного населения, а также сохранения экологической устойчивости. Мы ссылаемся на федеральное и республиканское законодательство, а также международные нормы права, признанные РФ", - рассказал он.

В частности, по словам Шадрина, в республике приняли законы, которые стали основой для защиты прав коренных народов.

"В Якутии приняты законы об этнологической экспертизе, территориях традиционного природопользования. Однако имеется некий правовой инфантилизм среди жителей северных районов: при низком уровне знаний законов они ждут, что кто-то сделает им, что нужно. Нужно самим проявлять инициативу, писать письма и запросы. Именно этому мы и пытаемся научить", - отметил Шадрин.

Ассоциация коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия) появилась в 1989 году. Объединяет пять коренных малочисленных народов региона: эвенков, эвенов, долган, юкагиров, чукчей. Деятельность Ассоциации направлена на защиту традиционного образа жизни и исконной среды обитания, на защиту прав коренных малочисленных народов Севера.

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