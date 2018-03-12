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Бурятия просит у федерального центра 1,6 млрд руб. на ремонт теплосетей

В стране
12 марта, 8:00 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 12, марта. /ТАСС

Теплосети республики изношены на 80%

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УЛАН-УДЭ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Бурятии подали заявку в правительство РФ на 1,6 млрд рублей на ремонт теплосетей Улан-Удэ. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Евгений Коркин.

"Заявка [на 1,6 млрд рублей] по поручению главы Бурятии подана. Речь идет о [необходимости] замены прохудившихся участков [теплосетей], об изменении их пропускной способности в том числе", - сказал он, добавив, что пакет документов сейчас находится на рассмотрении в правительстве РФ.

В пресс-службе министерства отметили, что высокий износ теплосетей в ряде случаев не позволяет обеспечить нормативные температуры теплоносителя у потребителей.

"Низкая пропускная способность существующих трубопроводов не дает возможности подключения новых потребителей и как следствие тормозит развитие инфраструктуры районов города Улан-Удэ", - пояснили в минстрое Бурятии.

Ранее в ТГК-14 (Территориальная генерирующая компания №14), обеспечивающей тепловой энергией потребителей Бурятии и Забайкальского края, сообщали ТАСС, что "кардинально процент износа тепловых сетей в Бурятии (70-80%) в сторону уменьшения изменить не удается".

Чтобы переломить ситуацию, ежегодно необходимо менять 25-30 км теплосетей. В последние годы удается отремонтировать 10-12 км теплосетей.

Для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов в Улан-Удэ провели капремонт около 12 км теплосетей на сумму более 146 млн рублей, всего на подготовку теплосетей и котельных направили более 383 млн рублей. Отопительный сезон в Бурятии начался в конце сентября, за прошедшее время в регионе зафиксировали несколько случаев ограничения теплоснабжения и подачи горячей воды.

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