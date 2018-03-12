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На Камчатке начали строить два сейсмоустойчивых дома в рамках продленной ФЦП

В стране
12 марта, 4:44 UTC+3

Работы ведут за счет средств федерального и краевого бюджетов

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ТАСС, 12 марта. Два новых жилых дома начали строить в Петропавловске-Камчатском в рамках продленной федеральной целевой программы (ФЦП) по повышению сейсмоустойчивости. Об этом в понедельник сообщил начальник "Службы заказчика министерства строительства Камчатского края" Дмитрий Куданцев.

"Правительством России продлено действие федеральной программы по "сейсмике", и сейчас мы новым этапом продолжаем строительство в крае новых сейсмостойких домов. В настоящее время работы идут на ул. Карбышева, в границах 101 жилого квартала. Новый этап предполагает возведение двух этажных жилых домов, каждый из которых состоит их трех блокированных секций", - передает пресс-служба правительства края слова Куданцева.

Под строительство жилых домов отвели два земельных участка общей площадью 1,5 га. В настоящее время подрядчик проводит подготовительные работы для заливки фундамента. Общая площадь жилых помещений составит 15 тыс. кв. м или 270 квартир.

"Работы осуществляются за счет средств федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования. Окончание строительства запланировано на четвертый квартал 2020 года", - сообщает пресс-служба.

ФЦП по повышению сейсмоустойчивости действует с 2009 года, ее должны были завершить к 2018 году. В феврале 2017 губернатор Камчатского края Владимир Илюхин попросил президента РФ Владимира Путина продлить программу. За прошедший период на Камчатке построили и отреставрировали около 200 тыс. кв. м жилья, сейсмоусилили 13 социальных объектов, построили практически новый микрорайон Петропавловский из 35 многоэтажных домов, куда переехали более 1,5 тыс. семей. ФЦП завершит свою работу в 2018 году, с 1 января 2019 года мероприятия по повышению устойчивости будут выполнять в рамках госпрограммы Минстроя России "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", на которую выделят дополнительное финансирование.

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