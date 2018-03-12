Эксперты: строительство моста в Крым не привело к изменениям морских и наземных экосистем

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Строительство транспортного перехода через Керченский пролив между Крымским полуостровом и остальной частью России не привело к существенным изменениям морских и наземных экосистем. Об этом в понедельник сообщает информационный центр "Крымский мост" со ссылкой на данные комплексного экологического мониторинга, который проводится в районе стройки.

"Воздействие на окружающую среду в результате проведения строительных работ носит локальный характер и не имеет системности. Ученые [научно-исследовательских институтов, которые проводят комплексный экологический мониторинг в районе строительства моста] не зафиксировали существенных изменений в функционировании морских и наземных экосистем. Это говорит о соблюдении строителями Крымского моста полного комплекса природоохранных мероприятий", - говорится в сообщении инфоцентра.

Комплексный экологический мониторинг проводят четвертый год, он предусмотрен программой экологического сопровождения проекта Крымского моста. Ее разработали еще на этапе проектирования объекта. Программу одобрил Росприроднадзор. Благодаря такой работе в распоряжении ученых впервые оказалась полная и системная информация, которая дает понимание об исследуемом регионе - это Керченский пролив, Таманский и Динской заливы, частично Керченский и Таманский полуострова. Всю полученную информацию впоследствии направляют в Минприроды РФ.

Ученые проводят исследования всех компонентов природной среды: водных биоресурсов, атмосферы, почвы, растительного и животного мира. В работе принимают участие специалисты АзНИИРХ (Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства), Государственного научного центра "Южморгеология" и Кубанского государственного аграрного университета.

У ученых уже есть и свои небольшие открытия, отметили в инфоцентре. "Во время исследований был впервые для этой части моря обнаружен моллюск родом из западной части Тихого океана и дальневосточных берегов России. Этот вид обычен для Сахалина. В Черном море впервые его отметили в 2002-м у берегов Румынии, но у наших берегов до этого момента его не встречали. Теперь ученые будут наблюдать за тем, как он поведет себя в новой среде", - приведены в сообщении слова заведующего управлением океанографии и природоохранных исследований АзНИИРХ Тимофея Барабашина.

Программа комплексного мониторинга охватывает не только этап строительства моста, но и его эксплуатацию, добавили в инфоцентре.

Стройка века

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег. Мост включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань".