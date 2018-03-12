Сахалинская область получит перераспределенные в бюджет доходы проекта "Сахалин-2"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Правительство России направит на Сахалин 26 млрд рублей из средств от перераспределенных в пользу федерального бюджета нефтегазовых доходов проекта "Сахалин-2". Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"Средства от перераспределенных в пользу федерального бюджета нефтегазовых доходов проекта "Сахалин-2" поступят в область по иным межбюджетным трансфертам на цели развития социального обустройства. Ключевые согласования Минфинансов и Министерства экономического развития РФ уже получены. <...> 101 объект, которые предложило руководство региона на 26 млрд рублей одобрены. В ближайшее время будет принято постановление правительства, которое определяет доведение средств до региона", - сказал Галушка.

Он уточнил, что постановление определяет объем софинансирования в 1%. "То есть это фактически на 100% федеральные средства, - отметил министр, добавив, что видит потенциал увеличения объектов. - В регионе пока не очень хорошо используют возможности привлечения ресурсов развития, как бюджетных в рамках соответствующих разделов госпрограмм, так и частные инвестиции, используя льготы и преференции, которые существуют. У нас нет никаких сомнений, что общий интегральный эффект для Сахалина будет намного больше".

По словам губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, в перечень "101 объект" включены проекты по строительству жилья, порядка 15 школ, культурных и спортивных центров, объекты жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и др. "Все то, что озвучивалось на встречах с населением области. Вхождение в госпрограммы даст экономический эффект, когда за последующие три года мы увидим качественные изменения в социальной структуре", - сказал он.

Госдума 15 ноября 2017 года приняла поправки в Бюджетный кодекс, регулирующие особенности предоставления дотаций регионам и распределения налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ. Документ устанавливает нормативы распределения в 2018-2020 годах поступлений по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции по проекту "Сахалин-2": 75% - в федеральный бюджет, 25% - в региональный.