В школах Тамбова на неделю приостановили занятия из-за ОРВИ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Все 20 средних общеобразовательных школ Тамбова, в которых обучаются более 27,4 тыс. учеников, в полном составе отправили на неделю на вынужденные каникулы из-за роста числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом в понедельник сообщила ТАСС руководитель пресс-службы администрации города Надежда Пилипенко.

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"Из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом в Тамбове на неделю приостановлен процесс учебы во всех 20 муниципальных общеобразовательных школах", - сказала Пилипенко.

Как уточнили в городском управлении образования, второй раз с начала года 27,4 тыс. учащихся школ Тамбова перевели на неделю дистанционные формы обучения. По данным управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, за неделю в регионе гриппом и ОРВИ заболели 8,2 тыс. человек, из них около 65% - дети до 14 лет. Рост в сравнении с прошлой неделей составил 27,8%, выявили 49 случаев гриппа, в том числе 17 - у детей. Уровень эпидпорога в регионе не превышен.