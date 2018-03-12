Тверская область на 70% увеличит посевные площади льна в 2018 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Тверская область в 2018 году на 70% увеличит общие посевные площади льна-долгунца, до 7,5 тыс. гектаров. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Льноводство - традиционная для региона отрасль агропромышленного комплекса. Ожидается, что благодаря мерам господдержки общая посевная площадь льна в регионе в текущем году увеличится до 7,5 тыс. гектаров", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что в 2017 году посевная площадь льна в области составляла 4,4 тыс. га.

В текущем году сев льна-долгунца будут проводить 26 хозяйств Тверской области, на поддержку производителей из федерального и регионального бюджетов выделили порядка 80 млн рублей. "Верхневолжье (Тверская область) должно сохранить лидерство в производстве льна. Необходимо качественно поддержать наших аграриев. Объемы субсидий производителям льна-долгунца составят порядка 12 тыс. рублей на 1 гектар посевов", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.

В пресс-службе добавили, что всего на поддержку сельхозпроизводителей в сфере растениеводства в бюджете Тверской области на 2018 год заложили более 200 млн рублей - на 57 млн рублей больше, чем в прошлом году. Планируется просубсидировать около 98,7 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур. "В частности, серьезный рост объемов поддержки коснется производства элитных семян картофеля. По сравнению с 2017 годом ставка субсидии будет увеличена с 38,27 до 51,6 тыс. рублей на 1 гектар. Также предусмотрены субсидии производителям яровых и озимых зерновых культур, кормовых растений, овощей открытого грунта", - уточнили в областном правительстве.