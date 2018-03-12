На Северном Кавказе отпраздновали 8 Марта

Le Fil Rouge и другие новинки 88-го Международного автосалона в Женеве

Le Fil Rouge и другие новинки 88-го Международного автосалона в Женеве 7 марта, 17:27

В Краснодаре завершились аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме

В Краснодаре завершились аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме 10 марта, 13:19

В Архангельской области открыли шесть промышленных и социальных объектов

В Архангельской области открыли шесть промышленных и социальных объектов 10 марта, 22:13

В субъектах СКФО отпраздновали Международный женский день. Например, в Дагестане 8 марта работники администрации Кировского района Махачкалы поздравили более 20 городских уборщиц, которые в праздничный день вышли на работу в 4 утра. Им подарили цветы и сладости.

В Северной Осетии прошел конкурс профессионального мастерства среди сотрудниц республиканского МВД "Краса и доблесть полиции — 2018".

Представители правительства Дагестана в Международный женский день подарили цветы пациенткам и сотрудницам Госпиталя ветеранов в Махачкале. А автоинспекторы Ставрополья провели традиционную акцию "Цветочный патруль" и поздравили женщин-водителей.