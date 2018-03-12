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На Северном Кавказе отпраздновали 8 Марта

В стране
12 марта, 14:54 UTC+3

Мужчины дарили женщинам цветы и сладости

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© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
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© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС

В субъектах СКФО отпраздновали Международный женский день. Например, в Дагестане 8 марта работники администрации Кировского района Махачкалы поздравили более 20 городских уборщиц, которые в праздничный день вышли на работу в 4 утра. Им подарили цветы и сладости.

В Северной Осетии прошел конкурс профессионального мастерства среди сотрудниц республиканского МВД "Краса и доблесть полиции — 2018".

Представители правительства Дагестана в Международный женский день подарили цветы пациенткам и сотрудницам Госпиталя ветеранов в Махачкале. А автоинспекторы Ставрополья провели традиционную акцию "Цветочный патруль" и поздравили женщин-водителей.

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