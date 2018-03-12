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Российско-китайское производство ортопедического оборудования откроется в Пензе в июне

В стране
12 марта, 15:45 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 12, марта. /ТАСС

Запуск состоится в рамках V Всероссийского форума InnoMed

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ПЕНЗА, 12 марта. /ТАСС/. Торжественный запуск совместного российско-китайского производства силового оборудования для травматологии и ортопедии состоится в рамках V Всероссийского форума InnoMed, который пройдет в Пензе в июне. Об этом сообщил ТАСС губернатор Иван Белозерцев.

"7 июня 2018 года в рамках V Всероссийского форума InnoMed в технопарке "Рамеев" совместно с Naton Medical Group состоится торжественный запуск производства силового оборудования для травматологии и ортопедии", - отметил Белозерцев.

Основанная в 1996 году Naton Medical Group - одна из ведущих китайских компаний в области производства продукции для травматологии и ортопедии. В августе 2016 года стало известно, что на базе технопарка "Рамеев" планируется организовать предприятия при участии Naton, московской компании "Титанмед" и пензенского научно-производственного предприятия "МедИнж". В ноябре того же года правительство Пензенской области подписало с руководством Naton Medical Group протокол о намерениях.

V Всероссийский форум InnoMed пройдет в Пензе 7-8 июня 2018 года. В рамках форума пройдет выставка продукции ведущих разработчиков и производителей медизделий.

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