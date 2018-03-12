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Ущерб от преступлений в СЗФО в 2017 году превысил 11 млрд рублей

В стране
12 марта, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Правоохранителям удалось взыскать почти 60% от этой суммы

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ущерб от преступлений в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), выявленный Следственным комитетом РФ, в 2017 году превысил 11 млрд рублей. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, удалось возместить 6,7 млрд рублей - почти 60% от причиненного ущерба. Цифры огласили в ходе рабочего совещания председателя СК РФ Александра Бастрыкина с руководителями подразделений СК в СЗФО.

На федеральный округ пришлась примерно одна восьмая общего ущерба от преступлений, установленных СК в 2017 году по всей стране.

"Александр Бастрыкин отметил, что в истекшем году количество уголовных дел, находившихся в производстве следственных органов СК по СЗФО, в целом уменьшилось, количество оконченных уголовных дел увеличилось на 2,2% (10707)", - сообщила представитель СК. На 1,3% выросло число дел, направленных прокурору (9194), на 13 % стало меньше число возвращенных прокурорами уголовных дел.

Председатель СК России заслушал ход расследования наиболее сложных уголовных дел и дал ряд конкретных указаний по некоторым из них.

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