Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три пригородных поезда будут перевозить болельщиков из Пензы в Саранск во время ЧМ

В стране
12 марта, 15:40 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 12, марта. /ТАСС

Воспользоваться маршрутом можно будет по карте болельщика

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕНЗА, 12 марта. /ТАСС/. Болельщики из Пензы смогут доехать на матчи ЧМ по футболу в Саранск на пригородных поездах, сообщил ТАСС в понедельник губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Перевозки болельщиков по маршруту Пенза - Саранск - Пенза будет осуществлять ОАО "Башкортостанская пригородная пассажирская компания" тремя пригородными поездами в десятивагонном исполнении по безостановочному прямому маршруту", - отметил Белозерцев.

По его словам, болельщики из Пензы смогут доехать до Саранска и обратно по карте болельщика.

"Дополнительно ОАО "Федеральная пассажирская компания" ведет работу по организации перевозок пассажиров на время проведения ЧМ из Пензы в Саранске путем продления маршрута поезда № 122/121 Москва - Пенза до станции "Саранск", - уточнил Белозерцев.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Саранске пройдут четыре матча: 16 июня на стадионе "Мордовия-Арена" встретятся сборные Перу и Дании. 19 июня пройдет матч Колумбия - Япония. Команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, сборные Панамы и Туниса - 28 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мордовия Татарстан ЧМ-2018 по футболу Санкт-Петербург Самарская область Краснодарский край Ростовская область Пензенская область Свердловская область Волгоградская область Нижегородская область
Персоны
Белозерцев, Иван Александрович
Страны
Иран Тунис Дания Россия Панама Португалия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер Олег Табаков
2
Биография Олега Табакова
3
"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"
4
Вселенная Олега Табакова, вечного кота Матроскина
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
В РПЦ не сомневаются в чудесном схождении Благодатного огня
7
Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама