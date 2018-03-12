Три пригородных поезда будут перевозить болельщиков из Пензы в Саранск во время ЧМ

ПЕНЗА, 12 марта. /ТАСС/. Болельщики из Пензы смогут доехать на матчи ЧМ по футболу в Саранск на пригородных поездах, сообщил ТАСС в понедельник губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Перевозки болельщиков по маршруту Пенза - Саранск - Пенза будет осуществлять ОАО "Башкортостанская пригородная пассажирская компания" тремя пригородными поездами в десятивагонном исполнении по безостановочному прямому маршруту", - отметил Белозерцев.

По его словам, болельщики из Пензы смогут доехать до Саранска и обратно по карте болельщика.

"Дополнительно ОАО "Федеральная пассажирская компания" ведет работу по организации перевозок пассажиров на время проведения ЧМ из Пензы в Саранске путем продления маршрута поезда № 122/121 Москва - Пенза до станции "Саранск", - уточнил Белозерцев.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Саранске пройдут четыре матча: 16 июня на стадионе "Мордовия-Арена" встретятся сборные Перу и Дании. 19 июня пройдет матч Колумбия - Япония. Команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, сборные Панамы и Туниса - 28 июня.