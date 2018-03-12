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Роспотребнадзор начал расследование из-за вспышки кори в детской больнице Владимира

В стране
12 марта, 16:29 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 12, марта. /ТАСС

Это заболевание не регистрировалось в регионе три года

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ВЛАДИМИР, 12 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области начало эпидемиологическое расследование после регистрации вспышки кори в инфекционном отделении детской больницы Владимира. Медики уже зафиксировали девять случаев опасного заболевания, которое не регистрировалось на территории региона в течение трех лет, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.

"Во Владимирской области три года не регистрировалось кори, регион считался благополучной территорией по заболеванию. Сейчас первый случай был зарегистрирован перед началом мартовских праздников, ребенка госпитализировали, и уже в больнице выявили еще восемь случаев у контактировавших с ним детьми. Проводится эпидемиологическое расследование", - сообщила ТАСС пресс-секретарь управления Марина Борисова.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора изучают состояние родственников заболевших детей и не исключают выявления новых случаев кори, которая быстро распространяется воздушно-капельным путем. Как уточнила собеседница агентства, первый заболевший ребенок перед госпитализацией жаловался на сильные боли в животе. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что корь диагностировали только у непривитых детей. Пока выявили девять случаев заболевания у пациентов в возрасте от 11 месяцев до 12 лет, в медучреждении, где заболели дети, объявили карантин.

Корь - это острое инфекционное заболевание, характеризующееся симптомами общей интоксикации, лихорадкой, катаральными явлениями со стороны дыхательных путей и экзантемой. Опасными осложнениями являются воспаление среднего уха (отит), слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит. Осложнения развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет.

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