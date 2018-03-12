Первый за 25 лет Дом культуры открыли в Тамбовской области

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Открытие нового Дома культуры с современным концертным залом состоялось в селе Ивановке Уваровского района Тамбовской области. Это первый за почти 25 лет Дом культуры, построенный в регионе, его открытие приурочено к 145-летию Сергея Рахманинова. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"Первое здание Дома культуры, построенное на территории Тамбовской области с 1994 года, открыто сегодня в селе Ивановке Уваровского района. Проект приурочен к 145-летию Сергея Рахманинова, музей-усадьба которого расположена в Ивановке. Его стоимость 130 млн рублей, из них 20 млн рублей - средства федерального бюджета, 110 млн рублей - бюджета Тамбовской области", - сообщили в региональном правительстве.

Как добавил в беседе с корреспондентом ТАСС директор "Ивановки" Александр Ермаков, ранее в музее-усадьбе проводили концерты по субботам: летом - на улице, зимой - в маленьком зале на 50 мест в усадебном доме. "Только в 2017 году мы провели 87 концертов, а на фестивале "Сиреневая ночь в Ивановке" приняли около 6 тыс. человек. С новым большим залом на 255 мест, на сцене которого сможет разместиться симфонический оркестр, мы за год примем минимум 30 тыс. гостей", - сказал Ермаков.

Он добавил, что на май запланирован масштабный концерт с возможным участием художественного руководителя Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова и художественного руководителя Рахманинского фестиваля Николая Луганского. "Без Спивакова и Луганского никакого Дома культуры с концертным залом не было бы, они оказали большую помощь в том, что Минсельхоз, Минкультуры и администрация региона решились на этот совместный проект к 145-летию Сергея Рахманинова", - объяснил директор.

О музее-усадьбе "Ивановка"

Музей Сергея Рахманинова открыли в 1982 году в селе Ивановке Уваровского района Тамбовской области. В 1995 году в нем воссоздали усадебный дом бывших владельцев имения Сатиных, у которых композитор жил и работал в течение почти 20 лет до эмиграции из России. В музее-усадьбе "Ивановка" ежегодно поводят Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова, научные конференции "Рахманинов и мировая музыкальная культура", фестивали "Музыкальное лето в Ивановке", "Джаз в Ивановке", "Звездное лето в Ивановке", "Сиреневая ночь в Ивановке".

Сергей Рахманинов - русский композитор, пианист, дирижер, родился в Нижегородской губернии 1 апреля 1873 года. В 2018 году отмечается 145-летие со дня рождения. Выпускник Московской консерватории, автор четырех концертов для фортепиано с оркестром, трех симфоний, трех опер, сюиты "Симфонические танцы", трех поэм "Князь Ростислав", "Колокола" и "Остров мертвых", двух симфоний, пяти пьес-фантазий для фортепиано, 80 романсов, самые известные из которых "Сирень", "Здесь - хорошо", "У моего окна". В 1973 году скончался в США.