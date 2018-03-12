Власти НАО допустили, что оленеводство может стать источником дохода для бюджета региона

АРХАНГЕЛЬСК, 12 марта. /ТАСС/. Оленеводство может стать дополнительным источником дохода для бюджета Ненецкого автономного округа, сказал ТАСС врио главы региона Александр Цыбульский.

"На сегодняшний день наше оленеводство не связано с экономикой, это традиционный вид хозяйственной деятельности, которым занимается коренное население. Чем больше я прорабатываю этот вопрос и в России, и за рубежом, (тем больше вижу), что оленеводство может обладать хорошим экономическим потенциалом, оно точно может быть источником экономического роста и дополнительным доходом в бюджет. На сегодняшний день мы крайне расточительно относимся к оленям, мы не используем ничего, кроме мяса и субпродуктов - сердце и печень. Но олень - это и рога, и шкура, это большой потенциал с точки зрения глубокой переработки продукции", - отметил Цыбульский.

По словам врио главы региона, для продвижения оленины на внешние рынки необходимо создание современных убойных пунктов. "Уже несколько наших частных оленеводов построили современные убойные пункты, которые могут быть сертифицированы Еврокомиссией, чтобы поставлять мясо за рубеж. На него есть спрос, мы сейчас активно вместе с нашим Росссельхознадзором занимаемся тем, чтобы Еврокомиссия прислала своих специалистов, чтобы они сертифицировали этот убойный пункт и на этом базовом предприятии можно попробовать построить общую проводящую цепочку для поставки мяса на европейский рынок", - сказал губернатор, пояснив, что речь идет о предприятии "Ижемский оленевод и Ко".

Еще один продукт, который можно было бы перерабатывать в регионе - это шкуры. "Это довольно востребованная продукция, если сделать современный переработанный продукт, то его будут покупать даже ведущие модельеры мира. Это замша, кожа, сами шкуры. Мы сейчас солим шкуры и отправляем их в Финляндию, а потом их покупаем, дважды уплачивая экспортно-импортную пошлину, при этом вся добавленная стоимость остается на территории Финляндии", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что такое производство можно организовать и на территории округа. "Нужно показать людям, что им не будут выставлять здесь барьеры и будут созданы максимально комфортные условия (для инвестиций). Это вопрос точечной адресной работы с потенциальным инвестором, чтобы дать ему максимально комфортные условия по предоставлению земли, по подключению к мощностям, которые должны быть на производстве", - уточнил губернатор.