Комплексные перевозки для туристов введут на крупнейшем горнолыжном комплексе Заполярья

МУРМАНСК, 12 марта. /ТАСС/. Комплексные перевозки для туристов с использованием железнодорожного транспорта и автобусов впервые введут на крупнейшем горнолыжном курорте Мурманской области в городе Кировск. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Для любителей зимних видов спора организованы мультимодальные перевозки на горнолыжный курорт в Кировске", - сообщили в пресс-службе.

Перевозки пассажиров на горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" из Мурманска будут вестись на пригородном поезде до города Апатиты, где приехавших будет встречать автобус до Кировска. Ранее туристы обычно на поездах дальнего следования добирались до Апатитов и далее ехали в Кировск с автовокзала или на такси. Инициаторами новшества выступили Северо-Западная пригородная пассажирская компания и правительство Мурманской области. Тестовые перевозки пройдут с 16 марта.

В Кировске уже несколько лет идет развитие туристско-рекреационного кластера "Хибины", крупнейшего в Мурманской области. Как ранее сообщали в правительстве региона, стартовым и главным проектом в рамках кластера стало развитие горнолыжного центра в городе Кировск. В 2014 году была построена канатная гондольно-кресельная дорога, которая соединяет северный склон горы Айкуайвенчорр с южным. Сумма общих инвестиций в проект составляет более 500 млн руб.

Сейчас продолжатся работа по созданию инфраструктуры горнолыжного комплекса. Как сообщал ТАСС глава администрации Кировска Сергей Свинин, на сегодня популярность склонов достаточно высокая, но нерешенными остаются вопросы удобства и обслуживания туристов. Для решения проблемы уже ведется строительство крытого ледового стадиона, планируется создание многофункционального развлекательного центра, отеля с зоной СПА. Транспортный проект комплексных перевозок станет еще одним шагом в развитии курорта.