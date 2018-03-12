Строительство хранилища на 5 тыс. тонн винограда начнется в Дагестане

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Строительство хранилища, рассчитанного на 5 тыс. тонн винограда, начнется в Дагестане в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

"Мы нашли инвесторов, думаем в 2018 году будем строить виноградное хранилище примерно на 5 тысяч тонн, будет стоить от 300 до 500 млн рублей. Из-за того, что у нас хранить негде, мы вынуждены отдавать столовый виноград нашим коньячным и винным предприятиям", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя республиканского министерства, в регионе ежегодно сажают около 1500 тонн. Он также отметил, что Дагестан занимает второе место в России по производству винограда после Краснодарского края. При этом он подчеркнул, что в регионе есть все необходимое для увеличения производства ягод, кроме достаточного места для хранения.

Абасов также отметил, что, несмотря на то, что производство винограда является традиционной отраслью Дагестана, в регионе развивается и садоводство. "Сады интенсивного типа. Единственное, нам не хватает хранилище, Дагестан обеспечен хранилищами на 30 тысяч тонн, а это не соответствует современным требованиям", - сказал он.

Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана уточнил, что планируется строительства хранилищ в различных районах республики, в частности, в Юждаге, районе Дербента, районе Махачкалы, Кизляра и Хасавюрта. "Мы планируем в Юждаге на 10 тысяч тонн, в районе Махачкалы - 30 тысяч тонн, в районе Кизляра - 10 тысяч тонн, всего около 70 тысяч тонн. Если мы сможем это решить, то у нас круглый год будет свой виноград и свои фрукты на рынках Дагестана", - сказал он.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тыс. гектаров новых виноградников будет заложено в 2018 году в Дагестане. Отмечалось, что весенние работы будут проведены на 530 гектарах, на остальных - осенние. По итогам 2017 года в Дагестане был собран рекордный с 1991 года урожай винограда - более 168,8 тыс. тонн винограда, что на 19,6 тыс. тонн больше урожая предыдущего года. Виноград был собран с площади 18,2 тыс. гектаров, средняя урожайность составила 93 центнера с гектара, в целях стимулирования сельхозпроизводителей в бюджете республики на 2018 год предусмотрено 100 млн рублей для субсидирования.

О форуме

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ. На форуме рассматриваются вопросы развития АПК страны, сельских территорий, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли.