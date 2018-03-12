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Новосибирск, Москва и Кубань оказались лидерами по росту мошенничеств в январе

В стране
12 марта, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Отмечается, что каждое седьмое мошенничество приходится на Москву

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Число регистрируемых мошенничеств в России в начале года продолжило рост, свидетельствует первый опубликованный в этом году ежемесячный сборник Генпрокуратуры "Состояние преступности в РФ за январь".

"Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества (ст. 159-159.6 УК РФ), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5,7 % и составило 17433 преступления", - отмечается в материалах сборника. При этом раскрыто менее трети: предварительно расследовано 4,7 тыс. мошенничеств; по 4,4 тыс. уголовные дела направлены в суд.

"Наибольший рост зарегистрированных преступлений данного вида наблюдается в Новосибирской области (на 266 или на 114,2%), Москве (на 234 или на 10,4%), Краснодарском крае (на 219 или на 32,1%), Волгоградской (на 118 или на 40%), Вологодской (на 91 или на 84,3%) областях", - отмечается в сборнике.

Таким образом, на столицу приходится каждое седьмое мошенничество, регистрируемое в стране (почти 2,5 тысячи за январь). В Краснодарском крае, к примеру, за месяц зарегистрировано около 900 мошенничеств, в Новосибирской области - около 500, в Волгоградской - порядка 330, в Вологодской - менее 200.

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