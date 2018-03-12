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Мурманской области началась подготовка к Мурманской международной деловой неделе

В стране
12 марта, 18:41 UTC+3

Мероприятие запланировано на 12-16 ноября 2018 года

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МУРМАНСК, 12 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области начали подготовку к крупнейшему экономическому событию в регионе - VII Мурманской международной деловой недели (ММДН), сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению VII Мурманской международной деловой недели", - сообщает пресс-служба.

Как отметил на заседании вице-губернатор Алексей Тюкавин, ММДН каждый год подтверждает статус профессионального делового форума, пользующегося заслуженным авторитетом в РФ и за рубежом. В мероприятиях ММДН ежегодно принимают участие представители федеральных органов власти, субъектов Федерации, дипломатических ведомств иностранных государств, российского и зарубежного бизнеса, эксперты в сфере экономики, общественные организации и объединения промышленников. В 2018 году Деловая неделя получила официальную поддержку со стороны МИД РФ.

Организационным комитетом на заседании был утвержден генеральный партнер Деловой недели, которым стал "Норникель".

ММДН пройдет с 12 по 16 ноября 2018 года. Как ранее сообщали в региональном правительстве, на предыдущей Деловой неделе состоялось более крупных 20 мероприятий, в которых приняли участие свыше 3,5 тыс. человек из 21 субъекта РФ и 13 зарубежных стран. Ключевыми мероприятия форума стали выездная сессия Санкт-Петербургского экономического форума и выездное заседание рабочей группы Госкомиссии по вопросам развития Арктики. -

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