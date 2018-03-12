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Незамерзающая полынья в Омске возникла из-за причин природного характера

В стране
12 марта, 19:55 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта. /ТАСС

Конкретная причина пока не установлена, отметил врио главы региона Александр Бурков

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КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Незамерзающая даже в тридцатиградусные морозы полынья на реке Иртыш в центре Омска возникла из-за причин природного характера, сообщил в понедельник ТАСС в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков.

"Как утверждает Минприроды региона, никаких сбросов вредных не выявлено. Это просто смещение грунта внизу. Конкретная причина пока не установлена, но они (Минприроды) говорят, что это природный характер, не техногенный", - сказал Бурков.

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Ранее и. о. министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко рассказал ТАСС, что весной, после освобождения реки ото льда, спасатели проведут обследование русла реки при помощи специальной аппаратуры, которая позволит увидеть особенности дна и все сточные трубы.

Жители Омска обратили внимание на полынью длиной несколько сотен метров в самом центре города в начале года. Управление Росприроднадзора по Омской области в связи с возникновением этой гигантской промоины и еще одной полыньи в черте города возбудило пять административных дел.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков поручил мэрии города провести ревизию всех сточных труб и коллекторов в черте города, чтобы было понимание, какие предприятия могут сливать туда свои отходы.

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