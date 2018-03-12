Детские медучреждения Дагестана получат в 2018 году оборудование на 300 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Медицинское оборудование на 300 млн рублей получат детские поликлиники и поликлинические отделения детских больниц Дагестана в текущем году, сообщил на пресс-конференции в понедельник врио министра здравоохранения республики Танка Ибрагимов.

"Во время визита министра здравоохранения России Вероники Скворцовой в Дагестан было подписано соглашение о закупке нового оборудования в текущем году для детских поликлиник и поликлинических отделений детских больниц на сумму 300 млн рублей", - приводит слова Ибрагимова пресс-служба Минздрава республики.

"Что касается оснащения больниц и поликлиник современным оборудованием, врио министра отметил, что в этом году Дагестан получит 70 флюорографических установок", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Дагестане в капитальном ремонте и дооснащении оборудованием нуждаются 19 детских поликлиник. "Вся необходимая для этого документация собрана и направлена в Министерство здравоохранения России, которое, надеемся, поддержит нас в решении данного вопроса", - сказал ранее ТАСС Танка Ибрагимов.