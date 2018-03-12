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Дополнительный корпус Республиканского онкодиспансера построят в Дагестане

В стране
12 марта, 20:48 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 12, марта. /ТАСС

Для этого выделили 110 млн рублей

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МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Дополнительный корпус Республиканского онкологического диспансера построят в Дагестане, для этого выделено 110 млн рублей. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции врио министра здравоохранения республики Танка Ибрагимов.

"Уже выделено 110 млн рублей на строительство дополнительного корпуса Республиканского онкологического диспансера. В ближайшее время в Махачкале так же планируется открытие Центра лучевой терапии "гамма-нож". Таких установок в России на сегодня всего шесть, и седьмая появится у нас. Центр сможет помочь не только дагестанцам, к нам будут приезжать жители других регионов, это будет прорыв в здравоохранении региона", - цитирует Ибрагимова пресс-служба Минздрава республики.

По его словам, смертность от злокачественных новообразований в Дагестане в 2,5 раза ниже среднероссийских показателей. Однако идет тенденция к увеличению смертности и росту больных онкологическими заболеваниями, и такая ситуация, по словам врио главы Минздрава региона, не только в Дагестане, это проблема всей страны.

Кроме того, как рассказал Танка Ибрагимов, 60 млн рублей из резервного фонда президента РФ выделят на капремонт Республиканского центра инфекционных болезней.

По данным Минздрава Дагестана, в республике работает только один онкодиспансер на 200 коек. В 2012 году в Махачкале началось строительство поликлиники на 200 посещений в смену со стационаром на 40 мест. Из-за отсутствия финансирования работы приостановили.

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