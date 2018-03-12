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Власти Вологодской области нашли инвесторов для достройки жилья обманутым дольщикам

В стране
12 марта, 20:54 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 12, марта. /ТАСС

Планируется, что новые квартиры получат 12 жителей Череповца и 172 человека в поселках Марфино и Кувшиново

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ВОЛОГДА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Вологодской области определило потенциальных инвесторов, которые достроят дома для обманутых дольщиков в городе Череповце и Вологодском районе, сообщил в понедельник журналистам заместитель губернатора Виталий Тушинов.

"Мы провели большую работу по подготовке нормативной базы, принят закон и ряд нормативных актов, чтобы он заработал. И произошло то, чего так ждали обманутые дольщики - решен вопрос об инвесторах, которые достроят ряд незавершенных объектов в Череповце, а также в поселках Марфино и Кувшиново Вологодского района", - сказал Тушинов.

По его словам, инвесторы оценили предложенные властями меры поддержки - выделение земельных участков, оплату технологического присоединения объектов к инженерным сетям. "Инвесторы пришли к заключению, что на таких условиях они готовы достраивать проблемные объекты", - добавил замгубернатора.

Планируется, что новые квартиры получат 12 обманутых дольщиков в Череповце и 172 гражданина в поселках Марфино и Кувшиново. По словам вице-губернатора, проверена финансовая устойчивость инвесторов, они подтвердили свою состоятельность, один из них уже достроил один из объектов в Кувшинове. По недостроенным объектам в поселках Шексна и Алексино поиск инвестора продолжается.

По данным областного правительства, на данный момент проблемными остаются восемь домов в Череповце, в поселках Шексна, Кувшиново, Марфино и Алексино. Пострадавшими дольщиками признаны 353 гражданина, профинансировавшие строительство 486 квартир общей площадью 15,5 тыс. кв. метров.

Как сообщалось ранее, на сентябрь 2017 года в Вологодской области насчитывалось 88 компаний, которые строили жилые дома с привлечением средств граждан, заключено более пять тыс. договоров долевого участия, из которых 5,8% участников включены в реестр пострадавших граждан. Тогда в регионе числилось 16 проблемных домов из 165.

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